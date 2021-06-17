Константин Парамонов возглавил ФК «Звезда»

Константин Парамонов Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В пермском ФК «Звезда» — новый главный тренер. Им стал хорошо знакомый пермскому болельщику Константин Парамонов.

Как сообщает клубная пресс-служба, новый тренер уже приступил к комплектованию команды и ее подготовке к предстоящему сезону. Напомним, именно Константин Парамонов стал первым тренером «Звезды» после возрождения клуба в 2018 году. В конце 2019 года специалист покинул клуб и перешел в тренерский штаб клуба РПЛ — «Оренбурга».

Отметим, что в прошедшем сезоне «Звезду» возглавлял Рустем Хузин. Под его руководством пермяки заняли 6 место турнирной таблицы группы «4» ПФЛ. Сегодня он официально стал тренером ФК «Амкар Пермь».