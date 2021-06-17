МЧС разрешило купаться только на четырех пляжах Прикамья

Лето в разгаре
Фото: Василий Вахрин
Только на четырех пляжах Пермского края купание действительно безопасно, с точки зрения регионального управления МЧС. Как сообщили в ведомстве, это:
- городской пляж в Перми на правом берегу Камы у Коммунального моста;
- пляж у Мотовилихинского пруда;
- пляж в районе КамГЭС на левом берегу Камы;
- пляж в п. Новые Ляды, на левом берегу Сылвы, в устье реки Грязная.
Все они оборудованы спасательными постами и местами оказания первой медицинской помощи, стендами с правилами купания, телефонной связью. Зона купания ограждена буйками, а дно очищено.