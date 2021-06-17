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Общество17 июня 2021 9:07

МЧС разрешило купаться только на четырех пляжах Прикамья

Три из них в Перми, один – в Новых Лядах
Данил Постаногов
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Лето в разгаре

Лето в разгаре

Фото: Василий Вахрин

Только на четырех пляжах Пермского края купание действительно безопасно, с точки зрения регионального управления МЧС. Как сообщили в ведомстве, это:

- городской пляж в Перми на правом берегу Камы у Коммунального моста;

- пляж у Мотовилихинского пруда;

- пляж в районе КамГЭС на левом берегу Камы;

- пляж в п. Новые Ляды, на левом берегу Сылвы, в устье реки Грязная.

Все они оборудованы спасательными постами и местами оказания первой медицинской помощи, стендами с правилами купания, телефонной связью. Зона купания ограждена буйками, а дно очищено.