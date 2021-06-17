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Происшествия17 июня 2021 8:24

На севере Прикамья ураган повалил десятки деревьев

Ночные грозы не прошли без последствий
Данил Постаногов
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Фото: «Красная Вишера»

Фото: «Красная Вишера»

Вечером в среду и в ночь на четверг в Пермском крае прошли сильные грозы и ливни. Их сопровождали сильный ветер и град. Жители Красновишерска в соцсетях размещают фото поваленных в городе деревьев.

«Последствия вчерашней стихии ужасны. Десятки поваленных деревьев, унесенных ветром теплиц, дома без света... А это путь на работу», - пишут они.

Коммунальщики уже устраняют аварии на электросетях.

Вечером 16 июня в Лысьве гроза прошла с крупным градом. Градины размером с рублевую монету падали на землю, крыши, припаркованные авто. Кадры местные жители снимали на камеры сотовых телефонов и делились потом с соцсетях.