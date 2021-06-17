«Небесная ярмарка» пройдет без культурно-развлекательной программы

Фото: «Небесная ярмарка»

В этом году фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», проходящий в Кунгуре, из-за коронавирусных ограничений состоится без культурно-развлекательной программы. Таково предписание Роспотребнадзора, пояснили организаторы мероприятия.

Зрителей ждет спортивная программа, церемонии открытия и закрытия. Гостям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Будет обеспечена санитарная обработка всех поверхностей и помещений, а также термометрия на входе на открытие и закрытие «Небесной ярмарки».

В рамках фестиваля состоятся «Чемпионат Приволжского федерального округа», «Кубок Пермского края «Небесная ярмарка» по воздухоплавательному спорту, Кубок Пермского края по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине параплан — полет на точность.

«Несмотря на то, что в прошлом году мы были вынуждены отменить фестиваль из-за пандемии, надеюсь, что в этом году фестиваль пройдет ярко, празднично и по-спортивному азартно. Мы, как и всегда ожидаем множество красивых полетов, справедливой борьбы и ярких спортивных побед», — отметил главный организатор фестиваля Андрей Вертипрахов.

Церемония открытия и закрытия фестиваля планируется 26 июня и 3 июля. Вход строго по билетам, количество которых ограничено.