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Происшествия16 июня 2021 21:31

Ушел из дома и не вернулся: в Перми пропал 55-летний мужчина

Ему требуется медицинская помощь
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой распространяют в соцсетях информацию о пропавшем 14 июня Дудоладове Иване Александровиче.

Два дня назад 55-летний мужчина вышел из дома по адресу улица Рабочая, 19 в Перми, но домой так и не вернулся. Пропавший пермяк нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию или позвонить по телефону волонтеров 204-49-04.

Приметы: рост, 176 см., волосы седые с челкой, глаза серые.

Был одет: серая кепка, светлая куртка-пиджак, темно-синие джинсы и кроссовки.