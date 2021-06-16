СOVID-19 обнаружен в 21 территории Пермского края

С начала пандемии в Пермском крае было выявлено 59045 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

В Пермском крае вторую неделю растет заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки инфекция была подтверждена у 111 человек. Причем, если ранее коронавирус выявлялся в 7-10 территориях края, то 16 июня 2021 года новые заболевшие были обнаружены в 21 территории региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 45, - сообщили в краевом опрешатбе. - На втором месте по заболеваемости – Кунгур, где обнаружено 11 человек с инфекцией. На третьем месте – две территории, в которых зафиксировано по десять жителей с коронавирусом. Это Краснокамский городской округ и Пермский муниципальный район.

В Чердынском городском округе COVID-19 диагностирован у семь человек, в Кунгурском муниципальном районе – у шести. По трое жителей с коронавирусной инфекцией выявлено в Красновишерском городском округе и Чайковском. По два случая - в Верещагинском, Очерском и Чусовском городских округах.

По одному заболевшему зафиксировано в десяти территориях Пермского края. Это Березники, Большесосновский муниципальный район, Бардымский, Кишертский, Ординский и Сивинский муниципальные округа, а также Ильинский, Лысьвенский, Соликамский и Чернушинский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 59045 жителей с коронавирусной инфекцией.