«Осколки полетели в водителя и пассажиров». Неизвестный кинул кирпич в автобус Пермь-Березники

Фото предоставила пассажирка автобуса Пермь-Березники Елена В.

О ЧП с междугородным автобусом, ехавшим по трассе Пермь-Березники рассказала «Комсомолке» читательница газеты.

- Мы ехали из Перми в сторону Березников 13 июня, - объяснила Елена В. – Когда проезжали на отрезке трассы Челва-Романово, с нами поравнялся легковой автомобиль, ехавший по встречной полосе. В этот момент из открытого окна легковушки в лобовое стекло нашего автобуса полетел кирпич.

Со слов женщины, осколки от разбитого стекла полетели в водителя и в проход между сиденьями. Досталось и пассажирам первых четырех рядов, сидящих за водителем. Благо, никто не пострадал и не получил ранений.

Сам виновник этого ЧП тут же скрылся с места происшествия. Водитель убедился, что автобус может ехать дальше и довез пассажиров до места назначения. По факту случившегося проводится проверка.