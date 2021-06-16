Пока их 24: в Пермском крае стали известны первые стобалльники по результатам трех ЕГЭ

ЕГЭ проходит с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Фото: Министерство образования и науки Пермского края.

В Пермском крае стали известны первые результаты единого государственного экзамена по литературе, географии и химии. Эти предметы выпускники сдавали 31 мая, их выбрали более 2, 6 тысяч человек.

- Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов, составило 439 человек, 24 из них – стобалльники, - рассказали в пресс-службе краевого Министерства образования и науки. - Средний балл ЕГЭ по географии и химии в Прикамье выше, чем предварительные баллы по этим предметам в России. Например, по географии - на 9 баллов, по химии – почти на 5 баллов. Средний балл по литературе на всероссийском уровне – 66 баллов.

На 100 баллов с экзаменационными заданиями справились выпускники из Перми, Пермского района, Березников, Соликамска, Нытвы, Краснокамска, Кудымкара, Юсьвы, Суксуна, Очера и Чернушки.

Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами выпускники могут не позднее 21 июня. А почти полтысячи выпускников еще будут сдавать экзамены по этим предметам в резервные дни.

- Объективность проведения экзаменов обеспечивают более 800 общественных наблюдателей – это почти в два раза больше, чем в 2020 году, - отметили в Министерстве образования и науки Пермского края. - Все 1123 аудитории в 71 школе края оснащены камерами видеонаблюдения – не менее двух в каждой.

В пунктах проведения экзаменов организовано медицинское сопровождение специалистами детских поликлиник, а охраной территории во время проведения ЕГЭ занимается Росгвардия и сотрудники частных охранных предприятий.

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Проведение ЕГЭ в Пермском крае продолжается. 18 июня пройдет экзамен по биологии и иностранным языкам (письменная часть), 21 и 22 июня – иностранные языки (говорение). 24 и 25 июня пройдет ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Напомним, в этом году экзамен впервые будет проходить в компьютерной форме.