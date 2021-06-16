Названы имена лучших врачей Пермского края

Лучшие врачи Пермского края на фото с министром здравоохранения Анастасией Крутень.

В Перми прошла торжественная церемония награждения победителей краевого этапа всероссийского конкурса «Врач года» и регионального конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием». В этом году в конкурсах участвовали 38 врачей и 37 представителей среднего медицинского персонала из 36 медицинских учреждений Пермского края.

Победы в самой почетной номинации – «За верность профессии» - были удостоены два участника: врач-стоматолог Краевой клинической стоматологической поликлиники, заведующая кафедрой стоматологии ПГМУ Людмила Леонова. Ее стаж работы в сфере здравоохранения составляет 58 лет.

Лучшим специалистом со средним медицинским образованием в этой номинации признана медицинская сестра городской клинической больницы имени Гринберга Надежда Кричкер. Она – медсестра прививочного кабинета, ее стаж работы в сфере здравоохранения - 64 года.

- В конкурсе «Врач года» есть особая номинация, победителем которой становится сразу коллектив врачей, - рассказали в региональном минздраве. – «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» были награждены врач-нейрохирург ГКБ им. С.Н. Гринберга Лариса Борисова, анестезиолог-реаниматолог ГКБ им. С.Н. Гринберга Виктор Жуков и зав. нейрохирургическим отделением ПККБ Виталий Кривощеков. В августе прошлого года они сделали операцию молодой женщине доставленой в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. Уникальность этой сложной операции заключалась в том, что она была проведена пациентке в перинатальном периоде, и беременность удалось сохранить.

Наград удостоены два врача Краевой детской клинической больницы (КДКБ): Максим Брехач признан жюри лучшим среди анестезиологов-реаниматологов, а травматолог-ортопед Дмитрий Кинев стал победителем в своей профессиональной номинации.

Победителями конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием» стали заведующая фельдшерским здравпунктом Городской клинической поликлиники г. Перми Анна Никитина, медсестра палатного отделения аллергологии и иммунологии Детской клинической больницы № 13 Наталья Евсеенко, участковая медсестра из Городской клинической поликлиники № 5 Евгения Шилкова и другие.