Очередную партию вакцины от COVID-19 доставили в Пермский край

Вакцина распределена между поликлиниками и частными медорганизациями, участвующими в иммунизации. Фото: архив "КП"

Еще 55 тысяч пермяков могут поставить себе прививку от коронавируса одной из вакцин, которая есть в наличии у медиков Пермского края.

- 16 июня в регион было доставлено еще 4 050 комплектов двухкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» и 780 комплектов препарата «КовиВак», - сообщили в краевом министерстве здравоохранения. - Вакцина распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации.

Сейчас в регионе для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 55 тыс. слотов. Записаться на вакцинацию можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы». Также записаться на прививку можно на портале www.gosuslugi.ru.