Город в Пермском крае засыпало градом

Фото: скрин с видео группы ВКонтакте Сплетница Лысьва.

- Гроза, град, порывы ветра при грозе 17-22 метров в секунду, будьте внимательны и осторожны! – предупреждали жителей Пермского края синоптики.

И не обманули. Вечером 16 июня в Лысьве прошла гроза с крупным градом. Градины размером с рублевую монету падали на землю, крыши, припаркованные авто. Кадры барабанящих градин местные жители снимали на камеры сотовых телефонов и делились потом с соцсетях.

А краевое МЧС тем временем разослало штормовое предупреждение: 16 и 17 июня по Пермскому краю ожидается сильный ливень, крупный град, порывы ветра 20-25 метров в секунду.