Авиакомпания «Победа» открыла регулярные полеты из Перми на Кипр

Регулярные полеты по маршруту Пермь – Ларнака – Пермь будут выполняться авиакомпанией Победа еженедельно по понедельникам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У пермяков появилась еще одна возможность слетать прямым рейсом на солнечный Кипр. Ранее полетную программу из Перми в Ларнаку выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии», а 14 июня свой первый регулярный рейс выполнила и авиакомпания «Победа».

- На борту воздушного судна в курортный город Кипра отправились 184 пассажира, а это 97% загрузки, - сообщает сайт пермского Международного аэропорта. - Регулярные полеты по маршруту Пермь – Ларнака – Пермь будут выполняться еженедельно по понедельникам. Время в пути 4 ч 50 мин. Вылет из Перми – в 06.10, отправление из Ларнаки – в 09.35 (время местное).

Планируется, что полетная программа на Кипр будет осуществляться до конца сентября. Билеты можно приобрести на сайте pobeda.aero.