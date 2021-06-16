«Победа» запустила прямые рейсы из Перми на Кипр

Полеты планируются до конца отпускного сезона
Фото: архив "КП"
Стартовали прямые рейсы авиакомпании «Победа» из Перми в кипрский город Ларнака. Время в пути составляет 4 часа 50 минут.
Полеты осуществляются каждый понедельник. По информации пресс-службы «Международного аэропорта «Пермь», загрузка сегодняшнего рейса составила 184 пассажира (97%).
«Победа» планирует осуществлять полетную программу на Кипр до конца сентября. Стоимость самого дешевого билета на одного человека начинается от 11 375 руб.
Параллельно полеты на Кипр выполняют из пермского аэропорта выполняют и «Уральские авиалинии».