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Происшествия16 июня 2021 14:11

Остались без воды: в Суксуне рухнула водонапорная башня

При обрушении никто не пострадал
Данил Постаногов
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Фото: Марат Шакиров, «Подслушано Суксун»

Фото: Марат Шакиров, «Подслушано Суксун»

Около полудня 16 июня часть жителей Суксуна осталась без водоснабжения. Причиной стала упавшая водонапорная башня.

«В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, определяется количество домовладений, которые попали в зону отсутствия водоснабжения, составляется график подвоза технической воды», — рассказали в администрация Суксунского городского округа.

Жители в соцсетях опубликовали фото рухнувшей башни и негодуют, что на ближайшие дни остались без питьевой воды, которую придется покупать в магазинах.