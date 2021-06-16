Пожар на Усьвинских столбах не могут потушить уже третий день

Борьба с последствиями пожара продолжается. Фото: Министерство природы Пермского края

На Усьвинских столбах продолжается борьба с пожаром, который начался еще позавчера.

Напомним, сообщение о пожаре в природной достопримечательности поступило 14 июня в 13:10. Сначала огонь охватил 0,2 га территории леса. Затем распространился на 0,46 га.

Накануне бульдозер пробил к месту пожара девятикилометровую дорогу.

Сейчас, по информации краевого минприроды, в тушении пожара участвуют 25 человек. Под скалой еще дымит древесина, упавшая во время пожара в 2006 году.