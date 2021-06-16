Соликамец получил 3 года тюрьмы за нападение на провизора

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Соликамский городской суд признал 43-летнего неоднократно судимого уроженца Нытвенского района виновным в попытке ограбить местную аптеку. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Пьяный гражданин зашел в аптеку на ул. Северной. Убедившись, что в помещении никого нет, забежал за прилавок, где стоял фармацевт. Он заломил женщине руки и начал требовать деньги из кассы. Потерпевшая стала громко кричать и звать на помощь. И успела нажать на кнопку вызова полиции.

Из подсобки выбежал ее коллега, который услышал шум. А провизор выбежала на улицу и стала звать на помощь. Мимо аптеки проходил молодой мужчина, который отозвался на призыв о помощи и моментально обездвижил злоумышленника, удерживая его до приезда наряда Росгвардии.

На досмотре полицейские изъяли у грабителя телефон, который тот успел похитить у работников аптеки.

Суд назначил гражданину наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима.