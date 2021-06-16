Выставка о русском миссионерстве открылась в Пермском крае

Выставка «Русские миссионеры» будет работать до середины июля. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

С 12 по 15 июня в Пермском крае прошли «Романовские дни», приуроченные к 300-летию провозглашения России империей. Открылись они благотворительной акцией «Белый цветок», которая впервые состоялась в Перми 110 лет назад. Тогда в ней активно участвовали члены императорской семьи: императрица Александра Федоровна, Великая княгиня Елизавета Федоровна и Великий князь Сергей Александрович. Они стояли у прилавков и продавали полезные вещи, чтобы помочь нуждающимся.

А в наши дни в рамках благотворительной акции любой желающий мог купить товары на ярмарке, а вырученные средства будут направлены в помощь нуждающимся в поддержке семьям.

- В этом году в акции участвовало много школьников, - отметила председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. - Заметно, что дети хорошо знают, что такое благотворительность.

- История Дома Романовых неразрывно связана с Прикамьем, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Мне, как уроженцу Чердынского района, с которым связаны трагические события жизни царской семьи, очень понятна необходимость сохранения знаний об этом. Мы проводим мероприятия, посвященные истории династии, и хотим сделать это всеобщим достоянием. Пермский край вошел в федеральный туристический проект «Императорский маршрут», который охватывает все важнейшие точки, связанные с историей Дома Романовых. Нам многое предстоит сделать, чтобы гости Прикамья смогли увидеть места и реликвии, связанные с царской семьей, и приезжали к нам, чтобы прикоснуться к истории императорского Дома.

Еще одним значимым мероприятием «Романовских дней» стало открытие передвижной выставки «Русские миссионеры» (6+) в Органном зале Пермской филармонии. Она посвящена истории русского миссионерства, подвижникам и святым, которые поднимали российскую государственность, культуру и хозяйство. Работать она будет до середины июля.