В Пермском крае выявлено 111 новых случаев коронавируса

Среди 111 новых инфицированных — 7 детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19. 26 человек госпитализировали, 85 лечатся дома.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 045. Среди 111 новых инфицированных — 7 детей.

В Пермский край сегодня доставили еще 4 050 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» и 780 препарата «КовиВак». В регионе для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 55 тыс. слотов. 216 820 жителей Прикамья уже полностью завершили курс иммунизации — им введены первый и второй компоненты вакцины.