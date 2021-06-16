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Здоровье16 июня 2021 12:26

В Пермском крае выявлено 111 новых случаев коронавируса

Общее число инфицированных превысило 59 тысяч
Данил Постаногов
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Среди 111 новых инфицированных — 7 детей

Среди 111 новых инфицированных — 7 детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19. 26 человек госпитализировали, 85 лечатся дома.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 045. Среди 111 новых инфицированных — 7 детей.

В Пермский край сегодня доставили еще 4 050 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» и 780 препарата «КовиВак». В регионе для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 55 тыс. слотов. 216 820 жителей Прикамья уже полностью завершили курс иммунизации — им введены первый и второй компоненты вакцины.