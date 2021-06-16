Пермь оказалась самым негостеприимным городом

Пермяки боятся, что рост туристического потока приведет к суете Фото: Василий Вахрин

Пермь заняла последнюю строчку рейтинга гостеприимных городов-миллионников: в большем количестве туристов оказались заинтересованы лишь 3 из 10 респондентов портала SuperJob. Не на много больше путешественникам рады в Омске и Краснодаре — здесь гостей из других регионов хотят видеть по 32% опрошенных.

В Перми и Омске горожане боятся, что рост туристического потока приведет к суете, а жители Краснодара говорят, что туристов летом и без того очень много, что приводит к пробкам на дорогах.

Больше всего рады туристам жители Нижнего Новгорода (52%), Волгограда (50%) и Красноярска (47%). Хотели бы видеть больше туристов на улицах города 45% петербуржцев и 35% москвичей.

Пермяки, которые выступали за большее число туристов, советовали в первую очередь, развивать в регионе турпоходы и сплавы по рекам.