В июле малыши из Юрлы смогут пойти в новый современный детский сад

Открытие трехэтажного детского сада на 240 мест состоится в Юрле в июле.

- Открытия этого детского сада с нетерпением ждем не только мы, родители, но и наши маленькие детишки, - говорят жители Юрлы.

Уже в июле местные дошколята смогут пойти в новый современный детский сад с красивым музыкальным и спортивным залами. Здание рассчитано на 12 групп по 20 детей, еще 80 мест - для младших дошкольников. Открытие нового садика позволит решить проблему с очередью в ясельные группы.

Новый детский сад был необходим селу как воздух, ведь ранее местные малыши посещали группы в 10 зданиях, восемь из которых – старые, деревянные и требовали постоянного ремонта. Самое старое из них было построено в 30-х годах прошлого века, а некоторых отсутствовали отдельные залы для занятий музыкой и спортом, а игровые зоны были совмещены со спальней.

- Строительство трехэтажного детского сада на 240 мест велось под контролем Министерства строительства Пермского края, и было возведено благодаря национальному проекту «Демография», - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. - Подрядчик уже завершил строительство объекта, получено заключение Инспекции госстройнадзора о соответствии детсада всем строительным нормам и требованиям. Впереди – лицензирование и открытие.