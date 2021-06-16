Стартовала реконструкция пермского манежа «Спартак»

Фото: Администрация Перми

В Перми стартовала реконструкция манежа «Спартак» (улица Рабочая, 9). Об этом «КП-Пермь» сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы: вскрытие полов, стен, потолков. Завершить реконструкцию «Спартака» планируется к 300-летнему юбилею Перми.

Отметим, что после реконструкции в манеже смогут заниматься не только легкоатлеты, но и представители других видов спорта: бадминтонисты, единоборцы и другие спортсмены.

Также манеж примет до 700 человек в день. В нем появятся обновленные беговые дорожки длиной 200 метров, дорожки для спринтерского бега на 60 метров. Будет обустроен сектор для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту, трибуны, тренажерный зал и многое другое.