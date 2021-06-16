Схватил и начал душить: в Соликамске осудят напавшего на глухонемого мужчину

- Фото: Василий Вахрин

Окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего соликамца. Мужчину обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья).

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в апреле в соликамскую полицию обратилась жительница и заявила, что неизвестный ограбил ее глухонемого сына. Преступление произошло вечером.

Обвиняемый подошел к посетителю, который стоял у кассы в кафе и пытался расплатиться с официантом купюрой в 100 рублей. Злоумышленник потребовал отдать ему деньги, на что получил отказ. Тогда обвиняемый схватил молодого человека за шею и начал его душить.

Потерпевший пытался сопротивляться. Во время потасовки из кармана потерпевшего выпала банковская карта и сотовый телефон, которые злоумышленник в последующем похитил.

Грабителя быстро вычислили. Похищенные вещи сыщики изъяли у него дома, а снять деньги с банковской карты злоумышленник не успел.