В «Колизее Atrium» вместо фудкорта откроется бар

Фото: моллы.ру

В пермском ТЦ «Колизей Atrium» запланировано открытие бара DOSKI. Как сообщает издание «Business Class», бар откроется вместо фудкорта, который до мая располагался на месте будущего бара.

Заведение займет около 1 тыс. кв. м, что равно территории всего этажа.

Марина Медведева, директор управляющей «Колизеем» ГК «РИАЛ»:

— Фудкорт как формат устаревает. У людей меняются предпочтения, особенно после ковидных ограничений. Стала популярна доставка или какие-то специализированные вещи. Поэтому мы приняли решение закрыть фудкорт.