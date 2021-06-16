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Общество16 июня 2021 10:28

В «Колизее Atrium» вместо фудкорта откроется бар

Он будет занимать весь 4-й этаж
Григорий Серёдкин
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Фото: моллы.ру

Фото: моллы.ру

В пермском ТЦ «Колизей Atrium» запланировано открытие бара DOSKI. Как сообщает издание «Business Class», бар откроется вместо фудкорта, который до мая располагался на месте будущего бара.

Заведение займет около 1 тыс. кв. м, что равно территории всего этажа.

Марина Медведева, директор управляющей «Колизеем» ГК «РИАЛ»:

— Фудкорт как формат устаревает. У людей меняются предпочтения, особенно после ковидных ограничений. Стала популярна доставка или какие-то специализированные вещи. Поэтому мы приняли решение закрыть фудкорт.