В Пермском крае ожидаются сильные грозы со шквалами и градом

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16 июня на территории Пермского края появятся благоприятные условия для развития сильных гроз.

Днем на большей части региона температура воздуха достигнет +29…+32 , в Перми до +31 . Исключением станет северо-запад территории, где уже с середины дня начнется интенсивная грозовая деятельность. Здесь также ожидается сильный ветер, что будет способствовать развитию мощных и долгоживущих скоплений кучево-дождевых облаков. Есть условия для возникновения мощной линии шквалов протяженностью в несколько сотен километров во второй половине дня, предупреждают в ГИС-Центре ПГНИУ.

В течение дня и вечером на северо-западе края вероятны грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра более 20 м/с, в отдельных районах крупный град. За все лето прошлого года столь благоприятные условия для развития сильных гроз наблюдались не более 1-2 раз.