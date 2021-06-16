В Прикамье с начала года под колёса автомобилей попало 45 диких животных

Фото: скрин с видео Instagram chp_59.

В Пермском крае с начала 2021 года зафиксировано 45 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщает пресс-служба краевого минприроды.

2 ДТП случились на минувшей неделе (7-13 июня).

Так, 11 июня молодой годовалый лосенок вышел на 18 км Восточного обхода. Такой же молодой лось был сбит и на дороге Пермь-Ильинский в районе села Хохловка.

Напомним, 14 июня на трассу Пермь-Екатеринбург вышло семейство из 4-х лосей. А неделю назад в соцсетях появилось видео, как ночью в районе ТЦ «Спешилов» в Перми гуляло стадо из 12 лосей.