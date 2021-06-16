Жительница Закамска стала жертвой разбойного нападения

Подозреваемые уже доставлены в СИЗО Фото: архив "КП"

В Перми жительница Кировского района города обратилась в полицию. Она рассказала, что пришла в квартиру своего знакомого и стала свидетелем ссоры между ним и двумя неизвестными нетрезвыми мужчиной и женщиной. Чтобы не быть втянутой в конфликт, пермячка покинула квартиру приятеля.

Но неизвестные пошли за ней и напали уже на улице. Они избили и ограбили потерпевшую. Женщина лишилась смартфона, украшений из золота и наличных денег. Общий причиненный ущерб составил 23 тыс. руб.

Вскоре после кражи были задержаны двое местных жителей, уже судимых за кражи. В квартире подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли вещи потерпевшей. Им предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранты арестованы и помещены в следственный изолятор.