В Пермском крае отмечен рост заболеваемости ветряной оспой

Единственный способ защиты от ветряной оспы — вакцинация Фото: Олег Укладов

Более 9,8 тыс. случаев (377,5 на 100 тыс.) заболевания ветряной оспой зарегистрировано в Пермском крае с января по июнь. Показатель заболеваемости превысил аналогичный период прошлого года в 1,4 раза, сообщают в Роспотребнадзоре.

98% среди заболевших — дети. Больше всего заразившихся — в Перми, Кунгуре и Суксунском районе.

Ветряная оспа — острое инфекционное заболевание, которое вызывает герпес-вирус. Наибольшую опасность оно представляет для людей с иммунодефицитами, беременных женщин, подростков и взрослых, так как может приводить к тяжелой инфекции кожи, энцефалитам, пневмониям и к летальным исходам. Единственный способ защиты от ветряной оспы — вакцинация.