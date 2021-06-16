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Происшествия16 июня 2021 8:20

Жителя Кизела осудили за пользование чужой банковской картой

Найдя карту, мужчина перевел с нее деньги себе
Данил Постаногов
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ГУ МВД по Пермскому краю

ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: Василий Вахрин

Три с половиной года житель Кизела проведет в колонии за использование чужой банковской карты. Его признали виновным в трех кражах.

В феврале он увидел лежащий на земле сотовый телефон, в чехле которого находилась банковская карта. Найденное он решил оставить себе. С помощью карты он сначала совершил покупку в магазине узнал, сколько на счете осталось денег. После этого он несколько в несколько приемов перевел деньги себе, похитив более 28 тыс. руб.

Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.