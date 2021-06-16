Новые случаи COVID-19 выявили в 16 муниципалитетах

Фото: permkrai.ru

15 июня эпидемиологи сообщили о 106 новых случаях заражения COVID-19 за минувшие сутки. Они были выявлены в 16 территориях Прикамья.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в краевой столице – 56. Далее следует Кунгур – там обнаружено 10 заболевших. На третьем месте – Пермский муниципальный район, в котором зафиксировано 7 жителей с коронавирусом.

В Березниках COVID-19 диагностирован у 6 человек, в Соликамском городском округе – у 5, в Добрянском городском округе – у 4, в Кизеле – у 3.