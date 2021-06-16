Пермяки стали брать меньше потребительских кредитов

Количество выданных потребкредитов снижается по всей стране Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В мае жителям Пермского края банки выдали 21,4 тыс. потребительских кредитов, то есть на 11,9% меньше по сравнению с апрелем, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Прикамье занимает 17 место среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов.

Количество выданных потребкредитов снижается по всей стране. В мае их выдали 1,19, что на 11,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Но по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выданных потребкредитов наоборот растет – более чем на 40%. Однако такой рост связан исключительно с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, когда выдача потребкредитов «упала» наиболее сильно.

Наибольшее количество потребкредитов в мае 2021 года было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Татарстане и Санкт-Петербурге.