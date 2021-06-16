В МФЦ Прикамья можно сдать биометрические данные при оформлении загранпаспорта

Криптокабина в МФЦ

Заграничный паспорт нового поколения сроком действия 10 лет теперь можно оформить в четырех МФЦ Пермского края, где установили криптокабины, считывающие биометрические данные. В тестовом режиме они начали работать в Перми на ул. Куйбышева, 9; Чайковском на ул. Декабристов, 9, в Кунгуре на ул. Советская, 26 и в Краснокамске на ул. Коммунальная, 23.

Криптокабина напоминает обычную фотокабину, но комплекс предназначен для считывания биометрических параметров граждан. В ней установлены цифровая фотокамера, сканер для отпечатков пальцев, считыватель штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения.

Чтобы оформить документ, необходимо подать заявление в МФЦ и заполнить анкету. После этого будет сформирован индивидуальный штрихкод для криптокабины, где заявитель сканирует российский паспорт, отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Далее сведения автоматически передаются в базу данных МВД. На оформление документа у пермяков уйдет порядка одного месяца, а у гостей Прикамья – до трех. Готовый загранпаспорт поступит в тот же МФЦ, где подавалось заявление.

В рамках тестового периода обратиться за получением услуги по оформлению загранпаспорта нового поколения можно только по предварительной записи. Запись осуществляется по телефонам 8-800-23-43-275 или 8-342-270-11-20.