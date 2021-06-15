«Звезда» забила семь мячей тольяттинской «Ладе» и завершила сезон

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» забил семь голов тольяттинской «Ладе» и завершил сезон на 6 месте турнирной таблицы. Игра в рамках группы «4» ПФЛ состоялась вечером 15 июня и закончилась со счётом 7:0.

Счет во встрече пермяки открыли аж на 3-й минуте. Владимир Лаптев блестяще сыграл на добивании и отправил мяч в пустые ворота после выстрела Евгения Тюкалова. Спустя 3 минуты пермяки счет удвоили – дальним ударом отличился уже сам Тюкалов.

На 19-й минуте счет стал разгромным. Никита Голдобин замкнул прострел Даниила Зуева и сделал счёт крупным – 3:0. А перед перерывом оформил дубль.

Во втором тайме «Звезда» не потеряла кураж и продолжила забивать голы. На 62-й минуте вновь отличился Евгений Тюкалов. Спустя несколько минут подачу с углового замкнул Андрей Елисеев – 6:0. А в концовке игры Евгений Тюкалов оформил хет-трик, ещё одним изящным ударом поразив ворота гостей.

В итоге – крупнейшая победа «Звезды» и позитивное завершение сезона.

Всего за сезон «Звезда» одержала 17 побед, 4 раза сыграла в ничью и потерпела 7 поражений. В активе команды Рустема Хузина – 55 очков.

Лучшим бомбардиром команды стал полузащитник и капитан команды Евгений Тюкалов. На его счету 14 голов. 10 голов на счету Максима Лаука, который продолжит карьеру в красноярском «Енисее». Замыкает тройку голеадоров Никита Голдобин – 9 голов.