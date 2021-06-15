В Перми вновь перекроют ночное движение по Комсомольскому проспекту

Комсомольский проспект Фото: Василий Вахрин

В Перми снова перекроют ночное движение по одной из главных артетий города – Комсомольскому проспекту. Движение будет закрываться с 00:00 часов до 06:00 утра.

Это связано с проведением капитального ремонта улицы.

Закрыть движение всех видов транспорта по проспекту на участке от улицы Пушкина до улицы Краснова планируется 15 и 18 июня по нечётной стороне, а 16 и 19 июня – по чётной стороне.

17 июня с 00:00 до 06:00 запланированы ремонтные работы на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Пушкина. А 26 июня работы планируются на участке Комсомольского проспекта от улицы Екатерининской до улицы Луначарского и также с 00:00 до 06:00.