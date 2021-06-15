Некоммерческим организациям Пермского края выделят более 100 миллионов рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье начался прием заявок на конкурс социальных проектов Фонда грантов губернатора Пермского края. В этом году конкурс проводится при софинансировании Фонда президентских грантов. Из бюджета Пермского края на грантовую поддержку направлены 55,2 миллиона рублей плюс 49,5 миллиона рублей поступит из Фонда президентских грантов.

Будут поддержаны инициативы в области науки, образования и просвещения, культуры и искусства, в сфере организации работы с молодежью, патриотического воспитания, а также проекты, ориентированные на сохранение исторической памяти, популяризацию здорового образа жизни, спорта, семейных ценностей.

Узнать подробности об организации и проведении первого регионального конкурса социальных проектов, а также о порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям можно будет во время онлайн-конференции представителей Фонда грантов губернатора Пермского края. Она состоится в среду, 16 июня, в 13.00.

Прямая онлайн-трансляция будет доступна на сайте perm.kp.ru, а также в социальных сетях «Комсомольской правды»: ВКонтакте https://vk.com/kpperm и Инстаграм https://instagram.com/permkp

Спикерами выступят Елена Малкова, директор Фонда грантов губернатора Пермского края, и Евгений Хузин, директор Департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края.

Вы можете задать им свои вопросы в соцсетях «Комсомолки» или в комментариях во время трансляции.