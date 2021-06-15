В Перми восстановят железнодорожное движение между станциями Пермь-I и Пермь-II

Электричка возвращается Фото: Василий Вахрин

В Перми будет восстановлено железнодорожное движение между станциями Пермь-I и Пермь-II. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова министра транспорта Прикамья.

«Трамвайного движения между станциями Пермь I и Пермь II на данный момент не планируется. Планируем открыть железнодорожные пути. Этот вопрос разрешится в ближайшее время, в сентябре-октябре»,— пояснил депутатам краевого заксобрания министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский.

Напомним, что железнодорожное сообщение между двумя станциями прекратилось в январе 2020 года. А вместо поездов предлагалось запустить на участке скоростной трамвай.