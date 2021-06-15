В 2021 году в проект «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Прикамье включили два новых направления

Установка нового светового оборудования в ДК им. Бэра Горнозаводского округа.

Основные направления этого проекта – укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, театров малых городов, муниципальных библиотек и детских школ искусств

В 2021 году увеличено финансирование по проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» - до 138 миллионов рублей. Также расширен спектр помощи местной культуре: к пяти уже существующим направлениям добавлено два новых: капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности и капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств. В результате в крае будут проведены капитальные ремонты двух домов культуры в посёлках Ильинский и Сылва, а также двух детских школ искусств в городах Кунгур и Краснокамск с общим объемом финансирования 44,5 миллиона и 11,9 миллиона рублей соответственно.

- Мы видим повышение запроса на активное участие в культурной жизни, - отметила депутат Законодательного Собрания Пермского края, региональный координатор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Надежда Лядова. - Люди хотят приобщаться к творчеству, развивать свои таланты. Сельские жители, как и горожане, должны иметь равный доступ к культурному наследию, достижениям высокой и массовой культуры, будь то концерт симфонического оркестра или новинка кинопроката. Проект успешно отвечает на эти запросы и поэтому имеет широкую поддержку у населения.

Из поступивших в 2021 году 119 заявок на ремонты и приобретение оборудования по направлению «Местный дом культуры» в крае было одобрено 37 – на общую сумму более 39,5 миллиона рублей.

Так, в Ашапском ДК Ординского округа уже отремонтировали фасады здания на общую сумму 1,1 миллиона рублей. В Шляпниковский ДК пришло оборудование для освещения сцены и музыкальная аппаратура на сумму 615 тысяч рублей. В Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр поступили видеокамера, световая аппаратура, радиомикрофоны и рации. Начались работы по установке нового оборудования в Суксунском ДК: в зрительном зале уже размещён светодиодный экран. В мае состоялась презентация нового светового оборудования в ДК им. Бэра Горнозаводского округа.

Обновлены здания ДК сёл Ляды и Берёзовка. В Бубинском Доме культуры Сивинского округа установлено звуковое оборудование для сцены, презентация которого пройдёт 10 июля на межмуниципальном фольклорно-этнографическом фестивале «Родные напевы».

По направлению «Театры малых городов» и «Театры – детям» сумма технического оснащения и поддержки театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, а также творческой деятельности детских и кукольных театров составляет в этом году более 40 миллионов рублей. За счёт этих средств зрители театров Прикамья смогут увидеть 16 новых спектаклей.

Также при поддержке проекта «Единой России» идёт приобретение нового оборудования и подготовка премьер в Березниковском драмтеатре, березниковском театре для детей и молодёжи «Бенефис», губахинской молодёжной студии-театре «Доминанта», Лысьвенском драмтеатре, Чайковском театре драмы и комедии и национальном драматическом театре в Кудымкаре.

В частности, более 6 миллионов рублей в рамках проекта выделено в этом году Лысьве. Главная строка расходов этих средств – ремонт поворотного круга театральной сцены. Также финансово поддержаны две постановки лысьвенской труппы: «Космос» и «Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок».

Принимает участие в проекте и кунгурский ТЮЗ. Около 5 миллионов рублей будет направлено на создание здесь четырёх новых постановок. Одна из них – «Не имей сто рублей» по рассказу Васильева – кунгурскому зрителю уже показана в июне.

Среди новых возможностей жителей самых отдалённых территорий Пермского края – появление социальных кинозалов, где зрители смотрят качественное художественное и документальное кино, и создание модельных библиотек – настоящих культурных центров, оборудованных по последнему слову техники.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал значимость проекта для развития сферы культуры в муниципалитетах.

- Наша задача – преодолеть территориальную дискриминацию в социальной сфере, которая сейчас существует между центральными городами и сельской местностью, - подчеркнул глава Прикамья. - Благодаря федеральной поддержке, мы открываем виртуальные концертные залы, социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Всё это способствует тому, что у жителей отдалённых территорий Прикамья появляются новые возможности культурного развития.

Сегодня координаторы и общественный совет партпроекта рассматривают возможность расширить спектр решаемых задач. Среди них – предложения о финансовой поддержке гастрольной деятельности клубных объединений домов культуры, расширение сети модельных библиотек в отдалённых территориях. Также предлагается допустить к участию в проекте негосударственные некоммерческие театры, которым в пандемию пришлось сложнее всего – они также заслуживают финансовой поддержки.