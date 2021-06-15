Россияне рассказали, сколько денег нужно, чтобы содержать семью

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Большинство россиян тратят на детей до трети семейного бюджета, показало исследование Райффайзенбанка. И последние 2–3 года расходы только росли. Больше всего ресурсов нужно на воспитание подростков от 15 лет, а меньше всего — на малышей от 6 до 9 лет. Основные статьи расходов родителей — это обучение, одежда и продукты.

Дети и бюджет: на что тратят родители

Большинство российских семей воспитывают одного или двоих детей. Семьи с тремя детьми встречаются значительно реже — таких всего 6%. При этом в среднем траты на детей в месяц занимают 20–30% семейного бюджета.

Чаще всего на одного ребенка в месяц родители тратят 5–10 тыс. рублей, а у 32% опрошенных эта сумма варьируется от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Дороже всего респонденты оценили воспитание подростков старше 15 лет — так ответили 35%. Меньше всего денег нужно на детей в возрасте 6–9 лет и младенцам.

При этом за последние 2–3 года расходы семей с детьми существенно выросли: 36% респондентов зафиксировали рост трат в 1,5–2 раза. Еще 24% заявили о росте расходов на треть. У 7% семей траты наоборот снижались.

Главные статьи расходов, когда в семье есть дети — это образование, включая кружки и репетиторов, одежда и продукты. Также россияне много тратят на электронику, игрушки и медицину.

Сколько денег нужно российским семьям

Большинству опрошенных в месяц нужно более 100 тыс. рублей, чтобы обеспечивать семью всем необходимым. Каждый пятый при этом считает, что хватило бы и 50 тыс. рублей. Семьям с детьми ожидаемо нужно больше денег, чем тем, кто только планирует их завести.