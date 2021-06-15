В Перми планируют сделать бесплатный проезд для учащихся начальной школы

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До начала учебного года осталось всего два с половиной месяца. Наступит сентябрь, и школьники отправятся на учебу. Многие - на общественном транспорте. А значит, у их родителей появится новая головная боль – проверить, не забыл ли ребенок дома транспортную карту и достаточно ли на ей средств.

Сделать проезд бесплатным хотя бы для учеников с 1 по 4 класс, давно предлагает депутат Пермской городской думы Вероника Куликова. И, похоже, лед тронулся.

- Сегодня на комитете по экономическому развитию обсуждали льготы на оплату проезда в городском общественном транспорте, - написала депутат в своем аккаунте в фейсбуке. - Наконец чиновники администрации признали целесообразным предложение по бесплатному проезду для школьников 1-4 классов. Сумма для бюджета, с учетом введения этой льготы с 1 сентября, совсем небольшая – около 50 миллионов рублей. Кроме того, попросила сделать расчеты по остальным школьникам. С учетом того, что высаживать детей из транспорта теперь запрещено, логично сделать следующий шаг: ввести бесплатный проезд для всех ребят.

- Городские власти сейчас рассматривают возможность предоставления права на бесплатный проезд для учащихся 1-4-х классов, а также предоставления скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей, - прокомментировали в департаменте транспорта администрации Перми.

Председатель пермской думы Дмитрий Малютин на своей страничке в соцсети подтвердил, что запустить данную льготу планируется с 1 сентября.

- Поэтому поручили администрации проработать нормативную базу, чтобы на пленарном заседании в августе принять это решение. - написал он,

На данный момент администрации Перми поручено проработать нормативную базу нововведения. А принять данное решение планируется на пленарном заседании в августе.