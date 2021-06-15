«ЭнергосбыТ Плюс» назвал «антилидеров» среди УК и ТСЖ Прикамья

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В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» составили рейтинги управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Пермском крае, накопивших самую высокую задолженность перед поставщиками услуг отопления и горячего водоснабжения.

По ситуации на 1 июня в «антилидерах» среди управляющих компаний ООО «УК ТВМ» из г. Чайковский (ИНН 5920029708), накопившее почти 6 млн руб. задолженности. Другие представители «антитопа» из Перми: ООО «УК «ЖКХ Кировский» (ИНН 5948052190) — долг 4,4 млн руб и ООО УК «Стройком» (ИНН 5906081061), которое задолжало более 3,7 млн руб.

Среди товариществ собственников жилья самыми злостными неплательщиками стали ТСЖ «Кабельщиков, 17» (ИНН 5907030045) с долгом 9,3 млн руб., ЖСК-11 (ИНН 5908010771) — 7,7 млн руб., ЖСК №70 (ИНН 5906012614) — 7 млн руб. С полной версией «антирейтинга» можно познакомиться в приложении к данному релизу.

«Мы применяем для взыскания долгов все предусмотренные законом способы. В отношении руководства этих организаций направлены заявления в правоохранительные органы, ведутся доследственные проверки. За последние годы в отношении недобросовестных руководителей организаций, управляющих жилым фондом, было возбуждено несколько десятков уголовных дел, большинство из которых закончились для них реальными сроками заключения.

Взысканные средства были направлены на развитие теплосетевого комплекса городов Прикамья, в которых работают предприятия Группы «Т Плюс», — говорит Марина Мотовилова, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Список организаций, имеющих самую высокую задолженность

за услуги отопления и ГВС (на 01.06.2021 г.)