АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы на нефтепроводах в трех регионах РФ

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АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонты на производственных объектах в Республике Татарстан, Чувашской Республике и Пермском крае.

На время работ транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам (МН) Альметьевск – Горький-2, Альметьевск – Горький-3, Альметьевск – Азнакаево-2 была планово остановлена.

С целью поддержания высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти на линейной части устранено два дефекта, подключен участок трубопровода протяженностью более 0,5 км. Специалисты предприятия выполнили ремонт запорной арматуры, устранили не задействованное в технологических операциях оборудование и ликвидировали приварные элементы на линейной части магистральных трубопроводов.

Завершенные работы повысят безопасность работы объектов трубопроводного транспорта нефти. Плановые работы выполнены с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Транспортировка нефти по возобновлена по графику, трубопроводы функционируют в штатном режиме.