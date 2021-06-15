В филиале «Азот» стартовала ремонтная кампания

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» началась ремонтная кампания. В этом году холдинг инвестирует в обновление и ремонты ключевых производственных подразделений филиала 5,5 млрд рублей, из которых 1,3 млрд – на ремонты, остальное – на обновление основных фондов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Наиболее масштабные работы пройдут наагрегате аммиака №2 производства аммиака и в цехе карбамида.

На агрегате аммиака №2 будут реализованы важные инвестиционные проекты, которые позволят работать еще надежнее. Особое внимание будет уделено реконструкции колонны синтеза аммиака. Специалисты полностью заменят внутреннее устройство аппарата – насадку. Вместо трехполочной будет смонтирована двухполочная. Это позволит загрузить дополнительное количество катализатора, что приведет к увеличению выработки аммиака. Планируется заменить еще один важный аппарат цеха - вакуум-вытяжку, которая обеспечивает вакуум путем конденсации выхлопного пара паровой турбины компрессора синтез-газа. На место прежней будет установлена новая, современная, привезенная из Германии.

В главном аппарате риформинга – печи первичного риформинга и вспомогательном котле - запланировано реализовать ряд мероприятий, которые в конечном итоге приведут к снижению расходного коэффициента по природному газу. За время капитального ремонта в цехе перегрузят катализатор в реакционных трубах печи, установят новый котел-утилизатор, заменят змеевики в блоке теплоиспользующей аппаратуры, обновят боковые экраны вспомогательной печи риформинга и др.

Еще один важный проект, который будет реализован на агрегате аммиака № 2, – переход на сухие газовые уплотнения на турбокомпрессоре природного газа поз. 403. Внедрение проекта позволит исключить систему масляных уплотнений, а, следовательно, сделает работу турбокомпрессора более надежной, бесперебойной и улучшит экологические показатели.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

7 июня капитальный ремонт начался в цехе карбамида. В этом году он будет продолжительным - 24 дня. Это связано с техническим перевооружением колонны синтеза карбамида. К капитальному ремонту привлечены силы ремонтно-производственного управления филиала «Азот» и подрядных организаций. В колонне будет заменена футеровка на днище и двух нижних поясах, штуцера подачи реагентов и выхода плава, произведен ремонт тарелок и насадки колонны синтеза. В главной машине цеха – турбокомпрессоре, будут заменены ротор, диафрагма, уплотнения турбины.

На аммиачных насосах появятся частотно-регулируемые приводы, тем самым работа оборудования станет более подконтрольной и легко управляемой.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Период проведения капитальных ремонтов – это время мобилизации коллектива, когда все усилия направлены на одну общую цель – качественно и в срок обновить оборудование. Компания «Уралхим» ежегодно вкладывает в развитие производства, а значит и в обеспечение стабильной работы «Азота». В целом остановочные ремонты запланирован в каждом подразделении завода. Остановка цехов будет производиться поочередно, соблюдая производственный баланс. Везде будут проведены восстановительные работы по аппаратам, трубопроводам, на арматуре и т.д.