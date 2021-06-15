Житель Юсьвинского округа отправился в колонию за избиение своей бабушки

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В Кудымкаре суд признал 43-летнего жителя Юсьвинского муниципального округа виновным в краже и истязании собственной бабушки.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, в декабре 2020 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения подошел к дому, расположенному в д. Ситково. Он незаконно проник во двор дома, при помощи найденного лома взломал запорные устройства двери, ведущей в сени, и проник в жилище.

Из дома он тайно похитил стиральную машину, металлическую посуду, железную кровать, алюминиевый кабель, конный плуг, санки и иное имущество.

Также установлено, что злоумышленник проживал вместе со своей с 80-летней бабушкой. В нетрезвом состоянии он систематически избивал ее, требуя деньги. Женщина имела проблемы со здоровьем, нуждалась в постоянном уходе, передвигалась по дому при помощи ходунков. О противоправных действиях внука бабушка рассказала своей дочери, которая и сообщила в полицию.

Суд назначил виновному 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.