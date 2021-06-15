В Перми на неделе без воды останутся более 100 домов

- Фото: архив "КП"

В Перми на текущей рабочей неделе в разное время без холодной воды останутся более сотни домов. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

В среду, 16 июня, с 09:00 до 14:00 воды не будет в домах по адресам:

- ул. Братская, 102, 171, 171А, 173, 175, 177, 70, 96, 98, 98А

- ул. Зеленогорская, 59

- ул. Зеленогорская 2-я, 31

- ул. Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 71, 72

- ул. Сахалинская, 3

17 июня, с 09:00 до 18 июня, 09:00, воды не будет по адресам:

- ул. Качалова, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47

- ул. Космонавта Беляева, 17, 18, 26

- ул. Космонавта Леонова, 25, 27

- ул. Мира, 53, 55, 61А, 63

- ул. Нефтяников, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 38А, 42, 9

- ул. Одоевского, 34, 36, 38, 44, 46

- ул. Рязанская, 104, 118, 120, 120А, 98

17 июня с 10:00 до 17:00 воды не будет в домах по адресам:

- ул. Луначарского, 97, 97А

С 10:00 до 17:00 этого же дня воды не будет в домах по адресам:

- ул. Волынская, 12

- ул. 1-я Запрудская, 74

- ул. Колыбалова, 52

- ул. Чермозская, 21

19 июня с 10:00 до 18:00 воды не будет по адресам:

- ул. Газеты Звезда, 42, 42А, 44, 44А, 45, 52, 54, 67

- пр-кт Комсомольский, 48, 50, 52, 54, 56, 58

- ул. Сибирская, 55

- ул. Тимирязева, 50, 52, 54

- ул. Швецова, 31, 32, 39, 41, 48, 50

А 20 июня, с 09:00 до 20:00 воды не будет в домах по адресам:

- ул. Монастырская, 142, 144, 152, 157, 159, 160, 171, 173

- ул. Толмачева, 2

- ул. Якуба Коласа, 8