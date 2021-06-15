За минувшую неделю в Прикамье произошло 317 ДТП

. Фото: Василий Вахрин

На дорогах Прикамья в период с 7 по 14 июня произошло 317 ДТП.

Как сообщили в краевом ГИБДД, в 42 авариях 7 человек погибло. 45 человек получили травмы различной степени тяжести. Также среди пострадавших 6 детей.

Основными видами ДТП являются столкновения и съезды с дороги.

Параллельно сотрудники ГАИ пресекли более 26 тыс. правонарушений ПДД. Самые актуальные из них:

Управление транспортным средством в состоянии опьянения (328 водителей);

341 водитель управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения;

215 водителей нарушили правила перевозки детей;

648 нарушений связаны с управлением ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками);

701 нарушение ПДД допущено пешеходами.