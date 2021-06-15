Где пермякам поставить прививку от коронавируса без записи на этой неделе

Привиться можно будет возле цирка, ТЦ и в МФЦ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фоне подъема заболеваемости коронавирусом тема вакцинации становится все более актуальной. Однако записываться и ждать своей очереди, хочется не многим. В краевом Минздраве рассказали «КП», как на предстоящей неделе будут работать мобильные пункты вакцинации.

Для желающих сделать прививку против COVID-19 на этой неделе будут работать следующие пункты вакцинации: Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59: с 15 по 18 июня с 14.00 до 19.00, 19 и 20 июня с 10.00 до 14.00.

Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком): 15 июня с 10.00 до 14.00.

Микрорайон Ива, ул. Сакко и Ванцетти, 93а (автобус около детской поликлиники): 17 июня с 17.00 20.00.

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж): 15 и 17 июня с 13.00 до 18.00.