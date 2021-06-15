На участие в Пермском марафоне зарегистрировались более 5 тыс. человек

. Фото: Василий Вахрин

5019 человек завершили регистрацию на Пермский марафон. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, на масштабное спортивное событие заявились любители бега из 187 городов России и Республики Беларусь.

Самой востребованной у будущих участников является дистанция 3 км. На нее зарегистрировались 1998 человек. На втором месте по популярности – дистанция 10 км. На неё зарегистрировались 896 человек. Третье место – за дистанцией 5 км – 798 человек.

На марафон – 42,195 км – регистрацию прошли 242 человека, на полумарафон – 21,1 км – 513 человек.

Напомним, в этом году Пермский марафон состоится 4 и 5 сентября (0+). Мероприятие проводится в Перми с 2017 года.