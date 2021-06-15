Из Перми планируют открыть шесть новых субсидируемых рейсов

Международный аэропорт Пермь Фото: Василий Вахрин

Краевой минтранс работает над открытием новых субсидируемых рейсов из аэропорта Перми. Об этом сообщает издание «Business Class».

Так, поддержать предлагается открытие шести рейсов: в Астрахань, Красноярск, Махачкалу, Мурманск, Омск и Томск.

В случае принятия Росавиацией положительного решения и включения маршрутов в перечень субсидируемых в 2021 году, выполнение данных рейсов будет софинансироваться из федерального и регионального бюджетов.

Напомним, на прошлой неделе краевые власти сообщили о заключении трехстороннего соглашения между регионом, пермским аэропортом и авиакомпанией «Red Wings». Это поможет компании расширить маршруты авиаперевозок из Перми.