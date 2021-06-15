В Перми решили жестко бороться с расклейщиками рекламных листовок на остановках

- Вы нарушили Правила благоустройства, вы нарушили Правила благоустройства, - и так на протяжении длительного времени расклейщикам рекламных объявлений будет дозваниваться автоинформатор.

В Перми решили бороться с расклейщиками рекламных листовок на остановках общественного транспорта.

- Уборка и ремонт позволяют привести павильон в порядок, но равно не вернут ему первозданный вид, - объясняют в МКУ «Гортранс». – Уже задержаны несколько человеке, которые расклеивали объявления финансового характера, рекламирующие помощь в получении кредитов и микрозаймов, объявления о строительных и ремонтных услугах, а также объявления о неких центрах помощи.

В отношении этих лиц будут возбуждены дела об административных правонарушениях и вынесены административные штрафы от 2 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, на номера абонентов, указанных в самовольно размещенных объявлениях, многократно будет звонить автоинформатор с записью о допущенном нарушении Правил благоустройства.