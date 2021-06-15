В Прикамье за выходные произошло 58 пожаров

. Фото: Василий Вахрин

Как сообщили в краевом МЧС, в минувшие выходные, 12 и 13 июня, на территории Прикамья было зафиксировано 58 пожаров. В них погиб один человек, а еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Ключевые причины возгораний — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей.

15 случаев из общего числа возгораний — горение мусора. В 9 случаях горел тополиный пух. 7 раз горела сухая трава и 4 случая — горение мусора внутри зданий. Данные пожары составляют 60% от общего количества.

Напомним, с 8 июня на всей территории региона введён особый противопожарный режим.