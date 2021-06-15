Новые случаи COVID-19 выявлены в 14 муниципалитетах Прикамья

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14 июня эпидемиологи сообщили о 107 новых случаях заражения COVID-19 за минувшие сутки. Они были выявлены в 14 территориях Прикамья.

В Перми болезнь диагностирована у 77 пациентов, в Пермском муниципальном районе – у 8.

В Чайковском, Верещагинском городском и Бардымском муниципальном округах – заболели по 4 человека. А в Березниках, Соликамском и Октябрьском городских округах – по 2.

В шести территориях подтверждено по одному случаю инфекции – в Лысьвенском, Осинском и Чердынском городских и Сивинском, Березовском и Карагайском муниципальных округах.

В общем сумме в Прикамье подтверждено 58 828 заражений.